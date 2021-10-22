Diyarbakır'da "Yunus Emre'yi Anma" programı düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, "2021 Yunus Emre Yılı" etkinlikleri kapsamında "Yunus Emre'yi Anma" programı düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen programda, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre çeşitli etkinliklerle anıldı.

Programda, Konya Türk Tasavvuf Topluluğu konser verdi. Dillere destan sevdaları, doğayı, acıyı, hüznü, çoğu zaman gidenin ardından yakılan ağıtları "stran" adı verilen türkülerle anlatan dengbejler ise Kürtçe mevlit okudu.

Etkinlikte ayrıca sema gösterisi sunuldu.

Konya Türk Tasavvuf Topluluğu Sanat Yönetmeni Yusuf Kayya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre'nin Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anıldığını anımsattı.

Bu etkinliklerden birini de Diyarbakır'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kayya, şunları söyledi:

"Programda ilahiler seslendirildi, dengbejler mevlit okudu ve sema gösterisi yapıldı. Daha önce de programlarımız oldu ama bugün çok daha farklı bir hava oluştu. Her geldiğimizde Diyarbakır'ı çok farklı buluyoruz. Kente huzur gelmesinden dolayı çok mutlu olduk. Peygamber kabirlerini ziyaret ettik ve tarihi yerleri gezdik. Diyarbakır'dan çok etkilendik. Mevlana'nın diyarından gelerek mesajlarını getirdik. Yunus Emre'nin mesajlarını da burada iletme imkanı bulduk. Hem Yunus Emre hem Mevlana hem de peygamberler şehri Diyarbakır'daki atmosfer çok güzel, farklı bir duygu yarattı. Bundan dolayı çok mutluyuz."