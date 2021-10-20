Diyarbakır'da Yunus Emre'yi anma gecesi düzenlenecek - Haberler
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Diyarbakır'da Yunus Emre'yi anma gecesi düzenlenecek

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Yunus Emre'yi anma gecesi düzenlenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ekim ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yunus Emre'yi anma gecesi düzenleyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ekim ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yunus Emre'yi anma gecesi düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi, 10 Ekim'de açtığı "Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "2021 Yunus Emre Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'yi anma gecesi düzenleyecek.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 22 Ekim'de saat 19.00'da gerçekleşecek programda, yurt içinde ve dışında pek çok ülkede Hz. Mevlana'yı tanıtan, felsefesini anlatan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, tasavvuf müziği sevenlerine unutulmaz bir gece sunacak.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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