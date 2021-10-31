Diyarbakır'da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurda Mahabad Bulvarı'nda araçlar suya gömüldü, Şanlıurfa karayolundaki Kadın Doğum Hastanesi alt geçidi ise göle döndü. AFAD ve itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, aralarında milyonluk Porsche marka bir otomobilin de olduğu araçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Güvenlik güçleri yolları kapattı, belediye ekipleri ise tahliye çalışması başlattı. O anları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Diyarbakır'da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Diyarbakır'da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Diyarbakır'da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Diyarbakır'da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

 Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title