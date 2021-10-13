Diyarbakır'da yol çalışması

ELAZIĞ (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmaları kapsamında Elazığ Bulvarından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden bağlantı yolun 350 metrelik kısmını bir ay süreyle trafiğe kapatacak.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının yol yapım çalışması kapsamında Elazığ Bulvarının Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolundaki 350 metreyi trafiğe kapatma kararı aldı.

Çalışmaların başlayacağı bugün trafiğe kapatılacak cadde çalışmaların tamamlanması planlanan 10 Kasım'da yeniden trafiğe kapatılacak.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidecek olan toplu ulaşım ve sivil araçlar, Elazığ Bulvarı, Mezopotamya Bulvarı, Mastfroş Caddesi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı güzergahını kullanabilecek.