Diyarbakır'da yoğurt kovasında toz esrar ele geçirildi - Haberler
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Diyarbakır'da yoğurt kovasında toz esrar ele geçirildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da yoğurt kovasında toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da yoğurt kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yoğurt kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki arama noktasında yol kontrolü gerçekleştirdi.

Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, şüphelendikleri A.Y'nin yanındaki yoğurt kovasını kontrol etti.

Kovada peynirin alt kısmına gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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