Diyarbakır'da 'Yaşlı ve hasta bakım kursu' açılıyor - Haberler
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Diyarbakır'da "Yaşlı ve hasta bakım kursu" açılıyor

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara bakım yapacak kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla "Yaşlı ve hasta bakım kursu" açıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara bakım yapacak kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla "Yaşlı ve hasta bakım kursu" açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, yaşlı ve hasta vatandaşların sorunlarını gidermek ve onlara bakacak kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikalı ücretsiz "Yaşlı ve hasta bakım kursu" açılacağı belirtildi.

Kayıt başvurularının www.dismek.org.tr adresinden online olarak yapılacak kursta eğitimin 18 Ekim'de başlayacağı ifade edilen açıklamada, 160 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayanlara MEB onaylı sertifika verileceği bildirildi.

Sınırlı sayıda kayıt yapılacak kurstan 17-40 yaş arası adayların faydalanabileceği aktarılan açıklamada, e??Eğitim sonunda mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireylerin hastane, huzurevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezleri ve evlerde çalışma imkanı bulabileceği kaydedildi.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da 'Yaşlı ve hasta bakım kursu' açılıyor - Haberler
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