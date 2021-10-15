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Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede "süpürme" uygulaması gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede "süpürme" uygulaması gerçekleşti Diyarbakır'da uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklı en sık trafik kazası yaşanan caddede güvenlik güçlerinin "süpürme" uygulaması gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR (İHA) - Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede "süpürme" uygulaması gerçekleşti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklı en sık trafik kazası yaşanan caddede güvenlik güçlerinin "süpürme" uygulaması gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklı sıklıkla trafik kazalarının ve kavgaların meydana geldiği, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Nazım Hikmet Caddesi üzerinde yol boyu yasak tabelalarını aldırış etmeden kaldırım ve yol kenarlarını işkal eden şahıslarla ilgili gelen şikayetler sonrası güvenlik güçleri harekete geçti. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asaiş Büro ve trafik şube ekipleri ile Kayapınar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştiren uygulamada uyarılarda bulunuldu. Uyarılara uymayan şahıslara GBT, alkol, uyuşturucu kullanımı denetimi gerçekleşti. İzinsiz açılan tezgahlar toparlanırken, şüpheli araçlar arandı, alkollü araç kullanan şahıslara ise cezai işlem gerçekleştirildi. Yüzlerce aracın toplandığı alan ekipler tarafından başarılı bir şekilde boşaltılırken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Trafik kazalarının ve kavgaların en yoğun olduğu cadde

Alkol tüketiminden kaynaklı hız yapan ve gece geç saatlere kadar park edilmesi yasak olmasına rağmen işkal edilen, en çok ölümlü trafik kazalarıyla gündeme gelen Nazım Hikmet Caddesi ekipler tarafından sıklıkla denetleneceği kaydedilirken, son günlerde artan kavgalarında önüne geçilmesi hedeflendi. Dört biryandan gerçekleşen denetim gece boyu devam etti.

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede süpürme uygulaması gerçekleşti

Uyuşturucu ve alkoliklerin mekanı haline gelen caddede
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
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