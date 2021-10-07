Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı

DİYARBAKIR'da, 3 gün sürecek olan ve yüzlerce projeyi kapsayan 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı. Vali Münir Karaloğlu, şehrin 40 yılının çalındığını söyleyerek, "5 yıldır şehrimizde ve ülkemizde huzur var. Biz de artık bu konularla ilgileniyoruz" dedi.

Diyarbakır Valiliği ve TÜBİTAK'ın destekleriyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, 3 gün sürecek 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri', Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta başladı. Yüzlerce projeyi içinde barındıran programa Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan ve kamu kurum görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, kurdele kesti. Kurulan çadırları ziyaret eden Karaloğlu, eğitimcilerden bilgi aldı. Karaloğlu, deney laboratuvarında kimyasal maddelerden oluşan karışım yaparak, köpük attı. Program alanında ayrıca AFAD, Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün çadırlarında, şenlik alanına gelenlere bilgi verilecek.