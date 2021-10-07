Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı

DİYARBAKIR'da, 3 gün sürecek olan ve yüzlerce projeyi kapsayan 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı.

DİYARBAKIR'da, 3 gün sürecek olan ve yüzlerce projeyi kapsayan 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı. Vali Münir Karaloğlu, şehrin 40 yılının çalındığını söyleyerek, "5 yıldır şehrimizde ve ülkemizde huzur var. Biz de artık bu konularla ilgileniyoruz" dedi.

Diyarbakır Valiliği ve TÜBİTAK'ın destekleriyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, 3 gün sürecek 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri', Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta başladı. Yüzlerce projeyi içinde barındıran programa Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan ve kamu kurum görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Vali Karaloğlu, "Maalesef bu şehrin 40 yılını bizden çaldılar. Bu ülkeden ve sizden çaldılar. Çok gereksiz konularla fitneyle bozgunculukla bu milleti farklı işlerle uğraştırdılar ama Allah'a hamdolsun; son 5 yıldır devletimiz, milletimizle beraber kurmuş olduğu büyük güç ile bölgede fitne çıkaran, bozgunculuk yapanlar, çocukları istismar eden, çocukları kandırıp onların hayatını söndüren hain örgütlerin belleri kırıldı. 5 yıldır şehrimizde ve ülkemizde huzur var. Biz de artık bu konularla ilgileniyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, kurdele kesti. Kurulan çadırları ziyaret eden Karaloğlu, eğitimcilerden bilgi aldı. Karaloğlu, deney laboratuvarında kimyasal maddelerden oluşan karışım yaparak, köpük attı. Program alanında ayrıca AFAD, Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün çadırlarında, şenlik alanına gelenlere bilgi verilecek.


Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı

Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı

Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı

Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı

Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula alınmadı, MEB inceleme başlattı

Lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula alınmadı, MEB inceleme başlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri İlham Aliyev Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:13:20. #1.13#