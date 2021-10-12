Diyarbakır'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi gerçekleştirildi - Haberler
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Diyarbakır'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi gerçekleştirildi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi gerçekleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları ve çevreyi tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla sağlık kuruluşlarında denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları ve çevreyi tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla sağlık kuruluşlarında denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığını ve vatandaşları tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla kent merkezi ile ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, tıbbi atıkların ayrı toplanması ve yönetmelikte belirlendiği şekilde depolanması konusunda oluşturduğu ekiplerle sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.

Sağlık kuruluşlarındaki toplama noktalarını denetleyen ekipler, gerekli önlemlerin eksiksiz alınması için uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belediye sınırları içerisindeki tüm hastane ve sağlık ocaklarında denetimleri devam edecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi gerçekleştirildi - Haberler
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