Diyarbakır'da PTT şubesine gelen 181. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi - Haberler
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Diyarbakır'da PTT şubesine gelen 181. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da PTT şubesine gelen 181. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi

Diyarbakır'da, PTT'nin kuruluşunun 181. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şubeye gelen 181. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Ptt'nin kuruluşunun 181. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şubeye gelen 181. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi.

Merkez Sur ilçesindeki PTT şubesine gelen 181. müşteri Berzan Balyeci'ye, Milli Mücadele'nin 100. yılı için hazırlanan pul koleksiyonu, PTT Diyarbakır Başmüdürü Mevlüt Demirkıran tarafından verildi.

Demirkıran, 30 yıldır emek verdiği PTT'de bugün 181. kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını belirterek, "Müşterimize kurumumuz tarafından gönderilen hediyeleri takdim ettik. Kendisinin PTT hakkındaki görüşlerini dinledik. Büyük bir memnuniyet ifadesi gördük. Böyle bir kuruluşta hizmet vermekten tüm personelimiz olarak memnun ve gururluyuz." dedi.

Balyeci ise PTT'nin hizmet noktasında en üst seviyede bulunduğunu söyledi.

Bugün sürprizle karşılaştığını anlatan Balyeci, "PTT'yi gönülden kutluyorum. Bugün kuruluş yıl dönümüne denk geldim. 181. fişi alınca aniden alkışlar oldu. Çok sevindim, PTT'ye minnettarım." diye konuştu.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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