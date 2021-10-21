Diyarbakır'da "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen tarafından verilen konferans öncesinde konuşan Vali Münir Karaloğlu, İl Müftülüğü öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farklı mekanlarda gençlere ve çocuklara yönelik etkinliklerin yapıldığını söyledi.

"Vefa" temasıyla Mevlid-i Nebi Haftasının kutlanıldığını ifade eden Karaloğlu, vefanın İslam ahlakının en önemli unsurlarından olduğunu belirtti.

Karaloğlu, Diyarbakır'ı fethederek İslam yurdu yapan sahabeye karşı da vefalı olunması gerektiğine işaret ederek, "1382 yıldır bu şehri vatan kılan, şehit olan din ve devlet büyüklerimize, ecdadımıza, aile efradına karşı vefalı olmalı. Bize eğitim veren hocalarımıza karşı vefalı olmalı. Vefamız kadar insanız." dedi.

Diyarbakır'ın mübarek bir şehir olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, bu şehirde yaşayan müminlerin Peygamber sevgisinin hep en üst düzeyde olduğunu aktardı.

Karaloğlu, "Bu şehir Peygamberine olan vefasını inşallah kıyamete kadar devam ettirecek." ifadesini kullandı.