Diyarbakır'da 'Peygamberi yeniden düşünmek' konulu konferans gerçekleştirildi - Haberler
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Diyarbakır'da "Peygamberi yeniden düşünmek" konulu konferans gerçekleştirildi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Huzur Dersleri" programı kapsamında "Peygamberi yeniden düşünmek" konulu konferans gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Huzur Dersleri" programı kapsamında "Peygamberi yeniden düşünmek" konulu konferans gerçekleştirdi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde, Doç. Dr. Yasin Pişgin tarafından gerçekleştirilen konferansa gençler ilgi gösterdi.

Pişgin, yaptığı açıklamada, verdiği konferansın ardından, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentten çok memnun ayrıldığını aktardı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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