Diyarbakır'da "Pars Yakın Savunma ile Güvende Olan Gençler" projesinin tanıtımı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, "Pars Yakın Savunma ile Güvende Olan Gençler" projesinin tanıtımı düzenlenen etkinlikte yapıldı.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir kafede düzenlenen etkinliğe katılan, Ulusal Jujitsu Federasyonu Yakın Savunma Teknik Kurulu Üyesi, Uluslararası Kendini Koruma ve Mücadele Organizasyonu Güneydoğu Bölge Başkanı ve Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yılmaz ve alanında uzman birçok eğitmen gençlerle bir araya geldi.

Diyarbakır'da açtıkları spor salonunda, kamu ve özel kurum, kuruluşlarda jujitsu eğitimi veren Yılmaz, düzenledikleri yakın savunma programlarında pars, kapap ve krav maga eğitimlerinin verildiğini söyledi.

Yakın savunma tekniğini herkesin zorlanmadan uygulayacağını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı farkındalık oluşturabilecek şekilde öğrencilerimize ve kursiyerlerimize aktarıyoruz. Programlarımız her bireyin yapabileceği düzeyde. Yakın savunma tekniklerini sadece Diyarbakır'da değil Türkiye'nin birçok ilinde, kamu kuruluşlarıyla iş birliği halinde seminerler ve eğitimler gerçekleştirerek gösterdik. Düzenlediğimiz program kısa zamanda öğrenildiği için insanlar programlara yönelmek istiyor."

Yılmaz, açtıkları salonda her yaştan kursiyere eğitim verdiklerini belirterek, özellikle çocuk ve gençler ile kadınların eğitime ilgisinin gün geçtikçe arttığını aktardı.

Etkinliğe, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, uzman sosyolog Yasemin Şahinkaya, rehber öğretmen ve eğitim koçu Ferda Bingül ile eğitim koçu İzzet Ekinci katıldı.

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