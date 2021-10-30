Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
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Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı Diyarbakır polisi silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalarda bir otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi.

DİYARBAKIR (İHA) - Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır polisi silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalarda bir otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahların yasadışı ticaretinin engellemesi, çevre illerden Diyarbakır'a ateşli silahların sevkiyatının önlenmesine yönelik çok yönlü çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında A.A. isimli şüphelinin kullandığı araç ve ikametinde yapılan aramalarda, 37 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 27 Adet 9 mm çapında fişek, 1 adet tüfek, bu tüfeğe ait 22 adet kartuş ele geçirilirken, A.A. isimli şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Diyarbakır halkının huzur içinde yaşama hakkını tehdit eden, toplumun barış ve güvenini bozmaya yönelik her türlü eylemlere karşı operasyonlar artan azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

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