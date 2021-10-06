DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da lise öğrencisi kız, üniforma alamadığı için okula alınmadı

Okul yönetimi öğrenciyi almadı, milli eğitim müdürlüğü böyle bir durumun mümkün olmadığını ileri sürdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iddiaya göre 14 yaşındaki lise öğrencisi, okul üniforması alamadığı için Okul Müdürü tarafından okula alınmadığını söyledi. Baba ise üniforma alacak gücünün olmadığını, il milli eğitim müdürlüğünü aradığında kendisine böyle bir durumun olmaması gerektiğini söylediklerini belirtti. Konu ile ilgili okul müdürüne ulaşılamazken okulun bağlı bulunduğu Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, böyle bir durumun mümkün olmayacığını, konu ile ilgili gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde bulunan Süleyman Demirel kampüsü içerisindeki Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde yaşandı. Pazartesi günü okula gelen Şevval İnan sabah İstiklal Marşı töreni bittikten sonra sınıflarına dağılacakken okul müdürünün 'formalılar içeri formasızlar dışarı' diyerek onu ve birçok öğrenciyi okuldan gönderdiğini iddia etti. Baba Yakup İnan kızına maddi imkanı olmadığı için forma alamadığını, kızının okulda olması gereken saatte eve gönderildiğini ve konuyla ilgili okul yetkililerinin onları hiçbir şekilde bilgilendirmediğini ifade etti.

14 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Şevval İnan okul müdürünün 'formalılar içeri formasızlar' dışarı diyerek okulda olması gereken saatte eve gönderildiğini söyledi. İnan, "Pazartesi günü İstiklal Marşı töreninden sonra müdür bizi formamız olmadığı için ve birçok arkadaşımı formasızlar dışarı diyerek dışarı çıkarttı. Bu durum karşısında çok üzüldüm eve gittim durumumu babamla paylaştım. Babamın parası olmadığı için bana üniforma alamadı. 2 gündür okula gidemiyorum derslerimden geri kaldım. Okuluma gelmek istiyorum ama formam olmadığı için gelemiyorum" diye konuştu.

Kızının okulda olması gereken saatte okul müdürü tarafından okul dışına çıkarıldığını, kızına forma alacak durumunun olmadığı, bu yüzden kızının okula alınmadığını belirten baba İnan, "Her sabahki gibi kızımı okula gönderdim, yaklaşık bir veya iki saat sonra tekrar geri geldi. Kızıma sebebini sorunca forması olmadığı için okul müdürü tarafından okula alınmadığını söyledi, bunun üzerine okula geldim kendisiyle görüşmek için ama bulamadım. Bizi zor duruma soktu, zorluklar içinde çocuklarımı okutmaya çalışırken müdürün bizi bu şekilde rencide edip, durumumuzu bize tekrar hatırlaması bizi çok üzdü. Ben İl milli eğitim müdürlüğü ile görüştüm yetkililer böyle bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi. Ben onlardan vatandaş olarak duruma el atmalarını istiyorum. Ben bu durumun milli eğitimin, devletin bilgi dahilinde olduğunu ve buna izin vereceklerine inanmıyorum, müdürün şahsileştirdiğini düşünüyorum. O süre içerisinde ben kızımı okulda biliyorum ama kızım okuldan çıkarılmış başına bir şey gelseydi sorumlusu kim olacaktı" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili okul yetkililerine ulaşılamazken, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak ise böyle durumun mümkün olmayacağını belirterek öğrencilerin üniformasız da okula girebileceğini söyledi. Uçak, konu ile ilgili gerekli incelemeyi yapacaklarını dile getirdi.