Diyarbakır'da kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim gören çocuklar turşu kurdu - Haberler
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Diyarbakır'da kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim gören çocuklar turşu kurdu

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim gören çocuklar turşu kurdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören çocuklar, serbest etkinlik faaliyetleri kapsamında turşu kurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören çocuklar, serbest etkinlik faaliyetleri kapsamında turşu kurdu.

Büyükşehir Belediyesi, çocukların öz güvenlerini geliştirecek ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde salatalık, lahana, havuç ve domatesten oluşan karışık turşu hazırladı.

Çocukların cam kavanozlara kurdukları turşular, paketlenerek raflara kaldırıldı.

Çocukların elleri ile hazırladığı turşular, Kreş ve Gündüz Bakım Evlerindeki yemekhanelerrde sunulan yemek menüsüne eklenecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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