Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolunda seyir halinde bulunan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır-Silvan karayolunda seyir halinde bulunan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı yöne geçen aracın LPG tankı bomba gibi patladı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 EG 648 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil sürücüsü Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçtikten sonra plakası öğrenilemeyen araçla kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şahin marka otomobilin LPG tankı bomba gibi patlarken araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, LPG tankı patlayan otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

 Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

 Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Deniz Akkaya İdo Tatlıses
Spor Cristiano Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 01:07:15. #1.13#