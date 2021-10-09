Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı - Haberler
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Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolunda seyir halinde bulunan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır-Silvan karayolunda seyir halinde bulunan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı yöne geçen aracın LPG tankı bomba gibi patladı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 EG 648 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil sürücüsü Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçtikten sonra plakası öğrenilemeyen araçla kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şahin marka otomobilin LPG tankı bomba gibi patlarken araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, LPG tankı patlayan otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı

Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı

Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı

Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı

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Haber: Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı - Haberler
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