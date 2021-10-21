Diyarbakır'da kapkaç anları kameralara yansıyan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Diyarbakır'da kapkaç anları kameralara yansıyan 3 zanlı tutuklandı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da kapkaç anları kameralara yansıyan 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da kapkaç anları güvenlik kameralarınca kaydedilen 3 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kapkaç anları güvenlik kameralarınca kaydedilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kentteki kapkaç zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Son bir ayda merkez Kayapınar ve Bağlar ilçelerindeki kapkaç olaylarına yönelik 45 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ile 57 iş yeri ve 32 siteye ait kameralarca kaydedilen 120 saatlik görüntüler detaylı incelendi.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu 11 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen suça sürüklenen çocuk H.K. ile şüpheli G.B. ve suç eşyasını satın alan Ş.O. yakalandı.

Ayrıca kayıtlardan iki kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlenen suça sürüklenen çocuk A.F. ile suç eşyasını satın alan C.Ç. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ş.O. ve C.Ç. serbest bırakıldı, H.K, G.B. ve A.F. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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