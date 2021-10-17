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Diyarbakır'da kadın polisler kadınlar için yapılan mitingde kuş uçurtmadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da kadın polisler kadınlar için yapılan mitingde kuş uçurtmadılar

Diyarbakır'da bazı STK'lar tarafından düzenlenen kadın mitinginde kadın polisler görev alarak kuş uçurtmadı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bazı STK'lar tarafından düzenlenen kadın mitinginde kadın polisler görev alarak kuş uçurtmadı. Mitinge katılan kadınların üzerlerini arayan kadın polisler, Hes Kodu sorgulaması yaptıktan sonra içeri girmelerine izin verdi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanında bazı STK'lar tarafından düzenlenen kadın mitinginde 3 bine yakın polis görev alırken, polisler arasında bulunan kadın polisler ise alana gelen kadınları didik didik aradı.

Kadınların üst aramasını titizlikle yapan kadın polisler, mitinge katılan kadınların HES koduna bakarak alana aldı. Öte yandan, mitinge katılanların yok derce az olduğu gözlenirken, İstasyon meydanı ise boş kaldı. - DİYARBAKIR

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