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Diyarbakır'da işçisini öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da işçisini öldüren zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da yanında çalıştırdığı işçisi Bünyamin Yavuz'u evine çağırıp alkol aldıktan sonra 4 el ateş ederek öldüren Kadir K. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da yanında çalıştırdığı işçisi Bünyamin Yavuz'u evine çağırıp alkol aldıktan sonra 4 el ateş ederek öldüren Kadir K. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, önceki gün sabaha karşı merkez Bağlar ilçesi Evrim Alataş Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki dairede yaşandı. İddiaya göre yol yapım işi ile uğraşan Kadri K., (33) yanında çalışan işçisi Bünyamin Yavuz'u (23) evine davet etti. Burada alkol alan Kadri K., daha sonra eşi S.K.'ya masa hazırlamasını söyledi. Yavuz ile beraber oturan Kadri K., sözlü olarak tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından Kadri K., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve kanlar içerisinde yere yığılan Yavuz'un ardından Kadri K. eşi S.K. silah sesleri üzerine odaya geldi. Elinde bulunan tabancayı bu kez eşine doğrultan Kadri K., ateş etmeye başlamasıyla kadın yangın merdiveninden kaçarak çığlık atıp yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bina içerisine girdikten sonra silahıyla birlikte evin içerisinde bulunan Kadir K.'yı, ikna ederek olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Kadri K., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

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