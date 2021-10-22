Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda firari hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2006'da ilçe merkezinde meydana gelen "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 15 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.M, Adnan Menderes Mahallesi'nde yakalandı.

M.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.