Diyarbakır'da 'Fekiye Teyran Kültür ve Sanat' sezonu - Haberler
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Diyarbakır'da "Fekiye Teyran Kültür ve Sanat" sezonu

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 kültür ve sanat sezonunu şair ve yazar Fekiye Teyran'a adadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 kültür ve sanat sezonunu şair ve yazar Fekiye Teyran'a adadı.

Büyükşehir Belediyesi, sinema, tiyatro, konser, sergi gibi birbirinden farklı ve özel birçok etkinlik düzenleyeceği 2021-2022 kültür ve sanat sezonunu "Bize Her Yer Sahne" sloganıyla yarın başlatacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu yılki kültür sanat sezonunu, alim kişiliğini yansıttığı şiirlerinde ilahi aşk, marifet, hikmet, vahdet-i vücut, tabiat tasviri gibi konuları ustalıkla işleyen Fekiye Teyran'a adadı.

Bu sezon gerçekleştirilecek etkinliklerde tasavvufi öğeler dışında halk kültüründeki folklorik unsurları da ustaca kullanan Fekiye Teyran'ın ortaya koyduğu eserleri atölye çalışmaları, panel, konser, resim sergisi ve tiyatro gösteriyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Fekiye Teyran'ın eserlerinin daha iyi tanınabilmesi için bu sezon eserlerini basacak.

Diyarbakırlılar bu sezon konserler, tiyatro gösterimleri ve festivalleri, dengbej divanları, yetişkinler ve çocuklar için sinema gösterimleri, kentin farklı mekanlarında şiir dinletileri, turizm ve müze gezileri, anma programları, eyvan geceleri, sokak konserleri ve ilçedeki vatandaşlara yönelik etkinliklerle sanata doyacak.

Ayrıca mesleki eğitim, kişisel gelişim, dil ve sanat kursları, online Kürtçe masal anlatımları, çocuklar için eğitici kukla gösterimleri, online bilgi ve kültür yarışmalarının yapılacağı sezon, önümüzdeki yıl temmuz ayında kapanış etkinlikleriyle sona erecek.

Kürtçe ile ilgili merak edilenler! Kürtçe ne zaman ortaya çıktı? Kürtçe kimler tarafından hangi bölgelerde konuşulur?

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da 'Fekiye Teyran Kültür ve Sanat' sezonu - Haberler
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