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Diyarbakır'da esrarengiz duman paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da kanalizasyondan çıkan esrarengiz duman paniğe neden oldu, itfaiye ekipleri söndürdü.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Diyarbakır'da kanalizasyondan çıkan esrarengiz duman paniğe neden oldu, itfaiye ekipleri söndürdü.

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Dorşin Caddesi bulunan bir kanalizasyonda çıkan duman korku dolu anlar yaşattı. Yerin altında çıkan esrarengiz dumanı gören güvenlik güçleri çevrede tedbir aldı. Haber verilmesi üzere olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması gerçekleştirdi. Uzun süre sönmeyen dumanın kanalizasyon içerisindeki boru hattından çıktığını öğrenilirken güvenlik kameralarından dumanın kendiliğinden çıktığını öğrenilirken neden kaynaklı çıktığı araştırılıyor. Kötü koku yayarak mahalleyi saran duman saniye saniye kaydedildi.

(Murat Başal-İHA)

Diyarbakır'da esrarengiz duman paniğe neden oldu

Diyarbakır'da esrarengiz duman paniğe neden oldu

Diyarbakır'da esrarengiz duman paniğe neden oldu

Diyarbakır'da esrarengiz duman paniğe neden oldu

Diyarbakır'da esrarengiz duman paniğe neden oldu
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