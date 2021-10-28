Diyarbakır'da KOM ekiplerinden operasyon: 11 tutuklu - Haberler
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Diyarbakır'da KOM ekiplerinden operasyon: 11 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da KOM ekiplerinden operasyon: 11 tutuklu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 7'si cezaevinde 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 7'si cezaevinde 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sının cezaevinde tutuklu olduğu bildirildi. 18 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yağma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme" suçlarından 7'si cezaevinde 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin birçok adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 7'si cezaevinde 29 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet Thomson marka uzun namlulu silah, 14 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 640 adet fişek, 17 adet şarjör, 3 bin 100 kök Hint keneviri, 2 bin 200 gram skunk bitkisi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı cezaevinde olan 11 kişinin çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanmasına karar verilirken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli savcılıktan, 1 şüpheli ise KOM Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da KOM ekiplerinden operasyon: 11 tutuklu

Diyarbakır'da KOM ekiplerinden operasyon: 11 tutuklu

Diyarbakır'da KOM ekiplerinden operasyon: 11 tutuklu

Diyarbakır'da KOM ekiplerinden operasyon: 11 tutuklu

Diyarbakır'da KOM ekiplerinden operasyon: 11 tutuklu

Diyarbakır'da KOM ekiplerinden operasyon: 11 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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