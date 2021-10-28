Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı için fener alayı yapıldı - Haberler
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Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı için fener alayı yapıldı

AA / Nurten Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı için fener alayı yapıldı

Diyarbakır'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, merkez Kayapınar ilçesi Park 75 önünde başlayan fener alayı, Kent Meydanı'na kadar sürdü.

Coşkulu bir şekilde yapılan fener alayında, kalabalık, 160 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıp, meşalelerle yürüdü.

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sanatçılar konser verdi.

Vali Münir Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, fener alayında, "Yaşasın millet, yaşasın cumhuriyet" sloganının çok güzel olduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

"Cumhuriyeti gözümüz gibi 98 yıldır koruyoruz. İnşallah hep birlikte ilelebet cumhuriyeti koruyacağız." ifadelerini kullanan Karaloğlu, yarın Valilik önünde düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine vatandaşları davet etti.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

AA / Nurten Aslan - Son Dakika Haberleri
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