DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedinin olduğunu ihbarını alan itfaiye ekipleri, kediyi kısa sürede kurtardı. Olayın yaşandığı 7. Kolordu Komutanlığı önünde görevli Mehmetçik kediyi sahiplendi.

Olay, Diyarbakır - Elazığ yolu üzerinde bulunan 7. Kolordu Komutanlığı önünde meydana geldi. Oturduğu evden çıkan ve ismini açıklamayan araç sahibi araçta sesler geldiğini görünce aracını 7. Kolordu Komutanlığı önünde yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kısa süreli çalışma neticesinde kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye eri Abdullah Bağırtan, "Araba kaputuna sıkışan hayvanı kısa sürede kurtardık. Bunu yakaladıktan sonra götürecektik hayvan barınağına ama asker arkadaşlar istediği için onlara teslim edeceğiz" dedi.

Kurtarılan kedi daha sonra Kolordu Komutanlığı nizamiye kapısında görevli askerlere teslim edildi.