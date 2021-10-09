Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi Diyarbakır'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedinin olduğunu ihbarını alan itfaiye ekipleri, kediyi kısa sürede kurtardı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedinin olduğunu ihbarını alan itfaiye ekipleri, kediyi kısa sürede kurtardı. Olayın yaşandığı 7. Kolordu Komutanlığı önünde görevli Mehmetçik kediyi sahiplendi.

Olay, Diyarbakır - Elazığ yolu üzerinde bulunan 7. Kolordu Komutanlığı önünde meydana geldi. Oturduğu evden çıkan ve ismini açıklamayan araç sahibi araçta sesler geldiğini görünce aracını 7. Kolordu Komutanlığı önünde yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kısa süreli çalışma neticesinde kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye eri Abdullah Bağırtan, "Araba kaputuna sıkışan hayvanı kısa sürede kurtardık. Bunu yakaladıktan sonra götürecektik hayvan barınağına ama asker arkadaşlar istediği için onlara teslim edeceğiz" dedi.

Kurtarılan kedi daha sonra Kolordu Komutanlığı nizamiye kapısında görevli askerlere teslim edildi.

Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi

Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi

Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi

Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi

Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi
İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobili mahalle bakkalına daldı

Son dakika haber! Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobili mahalle bakkalına daldı

 Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

 Yeğeninin üzerinden geçip ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, adliyeye koştu: Ablam tutuklansın

Yeğeninin üzerinden geçip ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, adliyeye koştu: Ablam tutuklansın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Pınar Deniz
Spor Şenol Güneş Ali Koç Muslera Cristiano Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Derya Yanık Rüya Tabirleri Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:32:08. #1.11#