Diyarbakır'da AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi - Haberler
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Diyarbakır'da AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi

Habermetre - Haberler | Toplum
Diyarbakır'da AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi

Diyarbakır Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'ne bağlı AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi.

DİYARBAKIR (Habermetre) - Diyarbakır Afet ve Acil Durum ( Afad ) İl Müdürlüğü'ne bağlı AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi.

Bilim Şenliği kapsamında Sümer Park alanında kurulan Kızılay Kan çadırında bir araya gelen gönüllü ekipleri kan bağışı yaparak halkı da kan bağışına davet etti. bağış kampanyasına arama kurtarma birlik müdürü Davut Doğan, AFAD personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Kızılay bölge koordinatörü Mehmet Müjde; "Diyarbakır il milli eğitim müdürlüğünün Sümer parkta düzenlemiş olduğu Mezopotamya bilim şenliğinde kurulan Kızılay kan bağış çadırımıza arama kurtarma birlik müdürümüz değerli Davut Doğan, gönüllülerimiz ve katılımcıların yapmış olduğu kan bağışı için teşekkür ederiz" dedi.

AFAD gönüllüsü Mehmet Tayuzak; "Kan sürekli değil acil bir ihtiyaçtır, bu kapsamda Türk Kızılay'ımızın önderliğinde arkadaşlarımızın katılımıyla kan bağış kampanyası düzenledik. Böyle bir etkinliğin içerisinde olmak çok güzel bir duygu bizim için. Türkiye'nin kana çok ihtiyacı var. ' Nerede hayat orada 'sloganıyla sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu. İHA

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Haber: Diyarbakır'da AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi - Haberler
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