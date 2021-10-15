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Diyarbakır'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da

Diyarbakır'da düzenlenen "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"da öğrenciler tarafından hazırlanan 23 proje sergilendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"da öğrenciler tarafından hazırlanan 23 proje sergilendi.

Merkez Kayapınar ilçesinde Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarda, 70 öğrenci tarafından hazırlanan 23 proje yer aldı.

Okulun Türkçe öğretmeni ve Proje Koordinatörü Fahrettin Doğan, 1,5 yıllık aranın ardından okullarında böyle bir etkinlikle öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentin başarılı okullarından biri olduklarını aktaran Doğan, serginin öğrencilerin gelişimine, ilim irfan ve hikmet yolunda yeni ilhamlar kazanmasına ve yeni projelere başlamalarına vesile olmasını diledi.

Doğan, fuarda engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik geliştirilen ve kırmızı ışığa duyarlı akıllı araç, tarihi Diyarbakır Surları içerisinde bulunan "Anzele suyunun ıslahı", öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanan "kendi kitabını kendin yaz" gibi projelerin sergilendiğini aktardı.

Tarihte Türk bilim insanlarının önemli buluşlara imza attığını belirten Doğan, okullarında sergiledikleri bu tür projelerin öğrencilere yeni ufuklar açtığını anlattı.

TÜBİTAK'a 23 projeyle başvurduklarını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Tasarım, inceleme ve araştırma olmak üzere 3 alanda başvurduk. TÜBİTAK'ın incelemesinin ardından 150 okul arasında 46. olduk. Öğrenciler, tasarım, inceleme ve araştırma üzerinde projelerini bize getiriyor. Bu projeleri TÜBİTAK'a gönderiyoruz. Öğrencilerimizin hazırladığı projeleri 2 gün sergileyeceğiz. Fuara ilgi güzel. Bu tür projelerin imam hatip okullarından çıkması sevindirici."

7. sınıf öğrencisi Hüseyin Düken de Anzele suyunun ıslahı projesini hazırladığını belirterek, "Proje, Surların içinde bulunan Anzele suyunun kullanmasını ve boşa giden suyun engellemesine yönelik." dedi.

Öğrenci Fatma Mete ise İngilizce'nin akılda kalıcı bir şekilde kalması için değişik sembollerle öğretilmesine yönelik proje hazırladığını dile getirdi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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