DİYARBAKIR - 37 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 37 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ateşli silahların yasa dışı ticaretinin ve çevre illerden kente sevkiyatının önlenmesine yönelik kapsamlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli A.A'nın kullandığı araç ile ikametgahında yapılan aramada 37 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ile tüfek ve 22 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.