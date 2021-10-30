Diyarbakır'da 37 ruhsatsız tabanca ele geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 37 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 37 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonda 37 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonda 37 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahların yasa dışı ticaretinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında A.A.'nın otomobiliyle silah getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu durdurulan A.A.'nın aracında ve evinde yapılan aramalarda 37 ruhsatsız tabanca, 27 mermi, 1 tüfek ve bu tüfeğe ait kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Diyarbakır'da 37 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Diyarbakır'da 37 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Diyarbakır'da 37 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Diyarbakır'da 37 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri
Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince 'Namus için yaptım' diye cevap verdi

Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince "Namus için yaptım" diye cevap verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title