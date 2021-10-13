Diyarbakır'da 17 yıllık cinayet firarileri yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 17 yıllık cinayet firarileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da 17 yıllık cinayet firarileri yakalandı

Diyarbakır'da kesinleşmiş cezası olan 17 yıllık firari 2 kişi yakalandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da kesinleşmiş cezası olan 17 yıllık firari 2 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2004 yılında Diyarbakır il merkezinde işlenen "Kasten adam öldürme" suçundan aranma kayıtları olan ve 17 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası mevcut M.D. ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası mevcut Z.D. isimli şüpheliler Ergani ilçesi Caferan Mahallesinde bulunan ikamet adreslerinde icra edilen operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada: "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 17 yıllık cinayet firarileri yakalandı

Diyarbakır'da 17 yıllık cinayet firarileri yakalandı

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