Diyarbakır'da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Diyarbakır'da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök kenevir, 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök kenevir, 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök kenevir, 11 kilogram kenevir tohumu ile uyuşturucu madde üretimine yardımcı malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı. - ANKARA

Diyarbakır'da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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