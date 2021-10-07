Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları EKPSS'ye hazırlayacak - Haberler
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları EKPSS'ye hazırlayacak

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları EKPSS'ye hazırlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli vatandaşları, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli vatandaşları, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Ekpss ) hazırlayacak.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, istihdamlarının sağlanması, yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireylere yönelik ücretsiz EKPSS kursu düzenlendiği bildirildi.

Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler için ayrı ayrı açılacak kursun kayıtlarının başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıt olmak isteyenler 10 Ekim Pazar Gününe kadar www.dismek.org.tr adresine veya Sümerpark'ta bulunan Engelli Destek Merkezi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yer alan Aktif Yaşam Merkezi'ne başvurabilecek. Alanında uzman eğitmenlerin görevlendirildiği kursta Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve anayasa olmak üzere 5 branşta eğitim verilecek. Kursiyerlerin, öğrendiklerini pekiştirmesi amacıyla soru çözüm saati uygulaması da yapılacak."

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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