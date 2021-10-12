Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar'da Bilgievi yapacak

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde bin öğrencinin faydalanacağı Bilgievi inşa edilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek amacıyla il merkezi ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çınar'da öğrencilerin eğitimlerine destek vermek ve okul dışında zamanlarını daha verimli geçirmeleri amacıyla bin kişi kapasiteli Bilgievi yapılacak.

Çınar Bilgievi'nde, kütüphane, akıl ve zeka, bilişim, müzik ve resim, el sanatları sınıfları ile fitness ve kuaför eğitim salonları yer alacak.

Öğrencilere ücretsiz Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinin verileceği eğitim yuvasında öğrenciler, temel dersler dışında kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerden de yararlanma imkanı bulacak.

İlçede 1272 metrekare alanda inşa edilecek ve 4 kattan oluşacak Çınar Bilgievi'nin yapımı için 6 Ekim'de ihale yapıldı.