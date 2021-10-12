Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar'da Bilgievi yapacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar'da Bilgievi yapacak

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar'da Bilgievi yapacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde bin öğrencinin faydalanacağı Bilgievi inşa edilecek.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde bin öğrencinin faydalanacağı Bilgievi inşa edilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek amacıyla il merkezi ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çınar'da öğrencilerin eğitimlerine destek vermek ve okul dışında zamanlarını daha verimli geçirmeleri amacıyla bin kişi kapasiteli Bilgievi yapılacak.

Çınar Bilgievi'nde, kütüphane, akıl ve zeka, bilişim, müzik ve resim, el sanatları sınıfları ile fitness ve kuaför eğitim salonları yer alacak.

Öğrencilere ücretsiz Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinin verileceği eğitim yuvasında öğrenciler, temel dersler dışında kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerden de yararlanma imkanı bulacak.

İlçede 1272 metrekare alanda inşa edilecek ve 4 kattan oluşacak Çınar Bilgievi'nin yapımı için 6 Ekim'de ihale yapıldı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Demet Akalın İdo Tatlıses Müslüm Gürses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergio Perez Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar'da Bilgievi yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:59:16. #1.17#