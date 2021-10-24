Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 783'üncü gününde sürüyor.

Kars'ın Digor ilçesinden 28 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi İbrahim için gelen Cafer Yürüklü de oturma eylemine dahil oldu.

Ağabeyinin çocuk yaşta tarlada çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ifade eden Yürüklü, o günden bu yana ondan haber alamadıklarını belirtti.

Yürüklü, "Ağabeyim 13 yaşındayken dağa kaçırıldı. Onun geri gelmesini çok istiyoruz. Annem ve babam onun yolunu gözlüyor. Ağabeyimin bir an önce gelip güvenlik güçlerimize teslim olmasını istiyorum. O gelene kadar burada nöbet tutmaya devam edeceğim. Gelsin, güvenlik güçlerimize teslim olsun." dedi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
Bakan Soylu'dan 'Hafıza Odası' açıklaması: Terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum

Bakan Soylu'dan "Hafıza Odası" açıklaması: Terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum

 Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim 'Dokunan hastanelik olur' diyerek uyardı

Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim "Dokunan hastanelik olur" diyerek uyardı

 Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti

Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title