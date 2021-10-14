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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 773'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Doğan için eylem yapan Sultan Güger, evladının 6 yıl önce kandırılarak, dağa götürüldüğünü söyledi.

Yıllardır oğlunun hasretiyle yaşadığını belirten Güger, "Oğlumu almadan burayı terk etmiyorum. Burası evlat mücadelesinin verildiği yerdir. Bizler de mücadelemizi vereceğiz ve inşallah çocuğumuzu kazanacağız." dedi.

Oğluna seslenen Güger, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı da evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini kaydetti.

Faruk'un tek çocuğu olduğunu anlatan Taşçı, en kısa sürede oğluna kavuşup, yıllardır yaşadığı hasretin son bulmasını istediğini ifade etti.

Taşçı, oğluna "Faruk 8 sene oldu, ne seni gördüm ne de sesini işittim. Bu çadırda seni bekliyorum. Güvenlik güçlerine teslim ol." diye seslendi.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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