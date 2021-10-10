Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 769'uncu gününde sürüyor.

Dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

8 yıldır evladına hasret olduğunu belirten Taşçı, "Dağda bir evlat bırakmayana kadar eylemimize devam edeceğiz. İnşallah geri gelirler." dedi.

Taşçı, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Evladını 5 yıldır aradığını anlatan Demir, "Evladımızı istiyoruz. HDP çocuklarımızı nasıl götürmüşse, öyle de getirsin. Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmıyoruz. Herkes gelsin çocuğunu istesin." diye konuştu.

Demir, oğluna seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Deniz Akkaya Amelia Hamlin Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Cristiano Ozan Tufan Serdar Aziz Caner Erkin Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 16:45:52. #1.17#