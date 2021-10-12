Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran Paneli Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran Paneli Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran Paneli Yeni

HaberlerSayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın imzasıyla yayınlanan Genelgeler ile 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" olarak ulusal ve uluslararası etkinliklerle anılması kararlaştırılmıştır.

NKÜ - Haberler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın imzasıyla yayınlanan Genelgeler ile 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" olarak ulusal ve uluslararası etkinliklerle anılması kararlaştırılmıştır. Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) etkinlikleri kapsamında, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından olan Anadolu bilgelerinin daha iyi anlaşılması, anlatılması ve yaşatılması gayesiyle düzenlenen "Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran" başlıklı panel, 14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14. 00'te Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilecek ve Kırklareli Üniversitesi YouTube Kanalı üzerinden (krluni) canlı olarak izlenebilecektir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin Okan Bayülgen Müslüm Gürses Seren Serengil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran Paneli Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 20:30:25. #1.17#