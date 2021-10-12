Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran Paneli Yeni

NKÜ - Haberler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın imzasıyla yayınlanan Genelgeler ile 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" olarak ulusal ve uluslararası etkinliklerle anılması kararlaştırılmıştır. Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) etkinlikleri kapsamında, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından olan Anadolu bilgelerinin daha iyi anlaşılması, anlatılması ve yaşatılması gayesiyle düzenlenen "Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran" başlıklı panel, 14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14. 00'te Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilecek ve Kırklareli Üniversitesi YouTube Kanalı üzerinden (krluni) canlı olarak izlenebilecektir.

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