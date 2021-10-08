DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ GAZİANTEP'TE...

GAZİANTEP (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir dizi programda bulunmak üzere şehrimize geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile beraberindeki heyet, ilk olarak Valimiz Davut Gül ve gençlerle birlikte Ali Topçuoğlu Camii'nde sabah namazına katıldı.

Ali Erbaş daha sonra Valiliğimize gelerek burada Valimiz Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Akabinde 4-6 Yaş Ravza Diyanet Anaokulu'nun açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Davut Gül ve protokol üyeleri açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle birlikte eğitim yuvasının açılışını yaparak sınıfları gezdiler. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren heyet çocuklarla sohbet etti.

"Ülkemizin bütün illerinde ve ilçelerinde gençlik koordinatörlerimizle adeta gençlerimizi kucaklıyoruz. "

Ali Erbaş, Hayırsever Eruslu Ailesinin destekleriyle yapılacak olan Eruslu Diyanet Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Törene Kur'an-ı Kerim okunarak başlandı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada "Kur'an Kursu hizmetlerinin yanında birde gençlik hizmetlerimiz var" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün ülkemizin bütün illerinde, bütün ilçelerinde gençlik koordinatörlerimizle adeta gençlerimizi kucaklıyoruz. Hiç ayrım yapmadan saflarımıza herkesin girmesini arzu ediyoruz. Bu faaliyetlerimizi daha nitelikli, daha profesyonel yapmak için işte buradaki gençlik merkezimiz gibi yüzlerce gençlik merkezimiz de gençlerimizin yanında oluyoruz. "

Törende konuşan Valimiz Davut Gül ise şunları kaydetti:

" Eruslu ailesinin birçok hayır hasenat işine şahitlik ediyoruz. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce Ökkeş Eruslu Yatılı Kur'an Kursu'nun temelini attık. Açılışı yapılanlar var. Devam edenler var. Protokol imzalananlar var. Ben Eruslu ailesine teşekkür ediyorum. Gaziantep'te özellikle manevi iklimin oluşmasında büyük emekleri var. Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Aslında bu projede de onu görüyoruz. Gaziantep'te 18 yaş altında 1 milyon 'un üzerinde kardeşimiz var. Yine aynı şekilde 30 yaş altı yaklaşık 1. 5 milyon Gaziantep'li var. Bu şu demek, bu gençlik merkezlerinin sayısının artması lazım. Katılımcılara teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte dualar eşliğinde temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreninin ardından Türk Diyanet Vakfı Gaziantep Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışı yapıldı.

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş, son olarak "Ahmet Ziylan Anma Programı" ve "Camii Banileri Vefa Programları" ile Gaziantep temaslarını sonlandırdı.

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