Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cami yaptıran hayır sahiplerine teşekkür plaketi - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cami yaptıran hayır sahiplerine teşekkür plaketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cami yaptıran hayır sahiplerine teşekkür plaketi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep'te katıldığı Cami Banileri Vefa Programı'nda cami yaptıran hayır sahiplerine teşekkür plaketi verdi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep'te katıldığı Cami Banileri Vefa Programı'nda cami yaptıran hayır sahiplerine teşekkür plaketi verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep İl Müftülüğünün, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle cami yaptıran hayır sahiplerine bir vefa göstergesi olarak düzenlediği, 'Cami Banileri Vefa Programı'na katıldı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak cami banilerine (yaptıranlara) vefa programı düzenlediklerini ifade ederek, "Vefa inancımızın en önemli unsurlarından birisidir. Keşke bütün insanlar birbirlerine vefalı olabilseler. Evlatlar, anne ve babalarına gerektiği gibi vefa gösterebilseler. Öğrenciler hocalarına gerektiği gibi vefa gösterebilseler. Bütün insanların birbirine vefalı olması gerektiğini ifade etmek için bu cümleleri kurdum" dedi.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. 'Cami Banileri Vefa Programı'nda Hisar Mahallesinde ibadete açılan Hacı Meryem Camii Banisi (yaptıran) Haci Mehmet Mirzaoğlu adına Celalettin çörekçi teşekkür plaketini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ve Şahinbey belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun elinden aldı.

Haci Mehmet Mirzaoğlu'nun Elif mahallesindeki yaptırmış olduğu Haci Mehmet Mirzaoğlu camii açılışı 13.11.2021 tarihinde yapılacak. - GAZİANTEP

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cami yaptıran hayır sahiplerine teşekkür plaketi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cami yaptıran hayır sahiplerine teşekkür plaketi

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Haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cami yaptıran hayır sahiplerine teşekkür plaketi - Haberler
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