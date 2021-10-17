KASTAMONU (Habermetre) - Mevlid Gecesi tüm camilerde dualarla idrak edildi. Kastamonu'da düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hazreti Peygamberin insanlar için en güzel örnek olduğuna vurgu yaparak, "Çocuklarımıza, gençlerimize onun insanlığa kazandırdığı değerleri öğretmemiz gerekiyor. " dedi

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin seneidevriyesi olan Mevlid Gecesi dualarla idrak edildi.

Mevlid Gecesi münasebetiyle camilerde düzenlenen programlarda, Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve İslam dünyası için dualar edildi.

Hazreti Peygamberin insanlığa getirdiği rahmet yüklü mesajlarından konular anlatıldığı programlarda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle belirlediği "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" teması çerçevesinde Hazreti Peygamberin hayatından vefa örnekleri aktarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Osmanlı İmparatorluğunun Kastamonu'da ilk inşa ettiği eserlerden ve İstiklal Marşının TBMM'de kabulünden önce ilk okunduğu yer olan Nasrullah Kadı Camii'nde düzenlenen Mevlid Gecesi Özel Programı'na Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosunun da ilahiler seslendirdiği programda, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ve ülkemizde değişik zamanlarda meydana gelen afetlerde hayatlarını kaybedenlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı.

TRT1 ve Diyanet TV ekranlarından da canlı olarak yayınlanan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kadim şehir Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bize miras kalan Kastamonu şehrimizin bu muhteşem camiinde Milli Mücadele dönemlerinde İslam şairi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un insanımızı Milli Mücadele'ye teşvik etmek, hep birlikte milletimizi, vatanımızı korumak, düşmanlara karşı muhafaza etmek için kürsüsünden vaaz-ı nasihatte bulunduğu Nasrullah Camii'nden hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum" dedi.

Başkan Erbaş, geçtiğimiz Ağustos ayında Kastamonu'da ve farklı illerde meydana gelen afetlerde vefat eden vatandaşları rahmetle anarak "Afetlerde hayatını kaybeden rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizin ruhlarını şad etmek üzere ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dünyayı teşriflerinin seneidevriyesini anmak üzere buradayız. Rabbim ibadetlerimizi kabul, dualarımızı makbul eylesin. " diye konuştu.

"Müslümanlar için tövbe kapıları her zaman açık"

Hazreti Peygamberin ruh bedenden çıkıncaya kadar tövbelerin makbul olduğunu müjdelediğini hatırlatan Başkan Erbaş, "O yüzden Müslümanlar için tövbe kapıları her zaman açık. İşte bu mübarek gecelerde, günlerde daha fazla dua ederek, daha fazla nafile ibadet yaparak, beş vakit namazımızı da ihmalimiz varsa onları da kaza ederek, hayır hasenat yaparak, geceleri kalkıp teheccüt namazları kılarak, yapmış olduğumuz bu fiillerin, ibadetlerin karşılığını göreceğiz. " ifadelerini kullandı.

"Yeryüzünün en vefakar insanı Allah Resulü Efendimizin ümmetine de bu yakışırdı"

"Bugün bizler onun ümmeti olarak insanları aydınlatmaya devam edeceğiz. Doğruları anlatmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Sevgili Peygamberimizin insanlığa kazandırdığı değerleri anlatmaya devam edeceğiz. Her yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda bir konuyu ele alıyoruz. O konunun Allah Resulü Efendimiz örnekliğinde insanlara tanıtılmasını yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki konumuzda Peygamberimiz ve Vefa Toplumu. Vefa toplumu olabilmek ne büyük bir nimet. Bu kelimeyi özellikle salgın hastalık döneminde çok duyduk değil mi? Vefa Destek Grupları, illerimizde valilerimizin önderliğinde çeşitli kurumlardan kardeşlerimiz, grup grup çalıştılar. Evlerinde hasta olan kardeşlerimize yardım götürdüler. Maaşlarını çektiler evlerine götürüp kendilerine teslim ettiler. Alışverişlerini yaptılar, ekmeklerini aldı götürdüler. Hasta olanların ilaçlarını götürdüler. Şu bağlılığa bakar mısınız? Şu vefaya bakar mısınız? Yeryüzünün en vefakar insanı Allah Resulü Efendimizin ümmetine de bu yakışırdı. "

"Onu ne kadar çok iyi anlarsak ona o kadar vefalı bir ümmet olmuş oluruz"

Başkan Erbaş, en büyük vefa örneğinin Hazreti Peygamber olduğunu dile getirerek, "Allah Resulü Efendimiz en vefalı insan. Rabbin'e vefalı. 23 sene boyunca Rabbinin emirlerini her türlü sıkıntıya göğüs gererek insanlara ulaştırdı. Bundan daha büyük bir vefa olur mu? Yeri geldi göğsü daraldı, günlerce bekledi. Bizler de kıymetli kardeşlerim, işte burada hep birlikte sevgili Peygamberimizin doğum gecesi onu anmak ve anlamak ile meşgulüz. Onu ne kadar çok iyi anlarsak ona o kadar vefalı bir ümmet olmuş oluruz. " şeklinde konuştu.

Müminin alameti üçtür

Müminin üç alameti olduğunu aktaran Başkan Erbaş, "Musallaya gelmeden önce birbirimize öyle vefalı olalım ki, Allah resulü Efendimizin şu hadis-i şerifinde dikkat çektiği konulara öyle sarılalım ki… Müminin alameti üçtür. Söz söylediği zaman doğru konuşur. Yalan söylemez. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirir. Vefalı insan söz verdiği zaman sözünü yerine getirir ve kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet eder. Bazı hadis-i şeriflerde bunların tersi de münafıklık alameti olarak tanımlanır. Münafığın alameti üçtür, konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman da emanete ihanet eder. Demek ki imanla nifak bir arada olmaz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza, gençlerimize, onun insanlığa kazandırdığı bütün değerleri öğretmemiz gerekiyor"

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin insanlar için en güzel örnek olduğuna vurgu yaparak, "Çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize onun insanlığa kazandırdığı bütün değerleri öğretmemiz gerekiyor. Değerler eğitiminde en büyük örneklik olarak Allah Resulü Efendimizi tanıtmamız, göstermemiz gerekiyor. Adalet onda, merhamet onda, şefkat onda, iyilik onda, kötülüklerden, haramlardan uzak durmak onda, zulümden insanları kurtarmak onda, Bütün bunlarla ilgili eğer vazifemizi güzel yaparsak işte Efendimiz aleyhisselatu vesselama vefa gösteren bir ümmet oluruz. " değerlendirmesinde bulundu.

"Bize düşen de onun emanetine sahip çıkmak"

Hazreti Peygamberin bir hadis-i şerifinde, "Size iki şeyi emanet bırakıyorum, bu iki emanete sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, ikincisi de Rasulünün sünneti. " diye buyurduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, "Bize düşen de onun bu iki emanetine sahip çıkmak. Emanete ihanet etmemek, vefa göstermek. Toplumumuzda her zaman vefayı yaygınlaştırmak. Evlat, babaya anneye vefakar olacak. Öğrenciler öğretmenlerine, küçükler büyüklerine vefakar olacak ve toplumda vefaya önem veren bir özellik gittikçe yaygınlaşacak. " diye konuştu.

Programın sonunda, camiye gelenlere Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası'na özel olarak hazırladığı, Peygamberimiz ve Vefa Toplumu isimli kitapla, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çocuklar için hazırlanan Papatya ve Yeğenleri isimli kitaplar hediye edildi.