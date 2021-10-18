KASTAMONU-DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, KASTAMONU'DA MEVLİD KANDİLİ PROGRAMINA KATILDI - Haberler
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KASTAMONU-DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, KASTAMONU'DA MEVLİD KANDİLİ PROGRAMINA KATILDI

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel
KASTAMONU-DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, KASTAMONU'DA MEVLİD KANDİLİ PROGRAMINA KATILDI

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili programı nedeniyle Kastamonu'ya geldi.

KASTAMONU (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili programı nedeniyle Kastamonu'ya geldi. Nasrullah Kadı Camiindeki Mevlid Kandili programına katılan Erbaş, yakın zamanda yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenler için de dua okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid Kandili programı nedeniyle geldiği Kastamonu'da Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Erbaş, burada yaptığı konuşmada vatandaşların Mevlid Gecesini kutlayarak, "Sevgili Peygamberimizin dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesinde Kastamonu'dayız. Kadim şehrimiz, Selçuklu ve Osmanlı hatırası güzel şehrimiz Kastamonu'da bu akşam inşallah Nasrullah Camii'nde Mevlid-i Şerif programı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde vefat eden vatandaşların ruhları için programda Kur'an-ı Kerim okuyacaklarını ve dua edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Erbaş, "Bundan birkaç ay önce yaşamış olduğumuz sel felaketinde vefat eden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. İnşallah bu akşam Nasrullah Camii'nde okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'leri, yapacağımız duaları onların ruhlarına da göndereceğiz. Rabbim böyle felaketleri, afetleri hiçbir zaman, ülkemizin hiçbir şehrine, hiçbir beldesine yaşatmasın. Rabbim, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şefaatine hepimizi nail eylesin" dedi.

Başkan Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından Nasrullah Kadı Camiindeki Mevlid Kandili programına katıldı. Ziyarette Başkan Erbaş'a Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da eşlik etti.

KASTAMONU-DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, KASTAMONU'DA MEVLİD KANDİLİ PROGRAMINA KATILDI

KASTAMONU-DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, KASTAMONU'DA MEVLİD KANDİLİ PROGRAMINA KATILDI

KASTAMONU-DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, KASTAMONU'DA MEVLİD KANDİLİ PROGRAMINA KATILDI

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Haber: KASTAMONU-DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, KASTAMONU'DA MEVLİD KANDİLİ PROGRAMINA KATILDI - Haberler
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