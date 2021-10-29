Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Evlerin içindeki taşları bile talan etmişler"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ermeni mezaliminin boyutlarını gördük. Bir caminin mihrabını kurşunlamaya varıncaya kadar büyük bir zülüm işlediklerini gördük. Evlerin yerinde hiçbir şey kalmamış, taşlarını bile talan etmişler. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan ziyaretinin üçüncü gününde de temaslarına devam etti. Başkan Erbaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi'ni ziyaret etti.

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi çıkışında basın mensuplarının üç günlük Azerbaycan ziyaretine ilişkin sorularını cevaplandırdı.

"Caminin mihrabını kurşunlamışlar"

Şuşa'yı ve Ağdam kentlerini ziyaret ettiğini ve Ermenistan'ın işgali döneminde camilere kadar saldırdıklarını belirten Başkan Erbaş, "Şuşa'daki camileri ziyaret ettik. Camileri, şehitlerimizin ve askerlerimizin Şuşa'yı kurtarmak, Karabağ'ı kurtarmak için vermiş olduğu mücadelenin mekanlarını ziyaret ettik. Onlar için Kur'an okuduk, dua ettik. Azerbaycan toplumu için, devlet başkanı ve Türkiye için dualarda bulunduk. Dün Ağdam şehrini ziyaret ettik ve orada Ermeni mezaliminin boyutlarını gördük. Bir caminin mihrabını kurşunlamaya varıncaya kadar büyük bir zülüm işlediklerini gördük. Evlerin yerinde hiçbir şey kalmamış, taşlarını bile talan etmişler" diye konuştu.

"Ağdam'a cami yapmaya hazırız"

Başkan Erbaş, Azerbaycan'a ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını dile getirerek "Ağdam şehri yeniden kurulacak. Çünkü, taş üstünde taş kalmamış. Büyük bir şehir yok olmuş. Bu şehrin kuruluşunda tabi en önemli unsurlardan birisi de cami ve mescitlerdir. Ezan sesleri ile inşallah o bölgelerin buluşması gerekiyor. Bizim üzerimize düşen neyse onu yapmaya hazırız. Camilerin tamiri noktasında, hatta yeni bir cami yapılması noktasında da biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Türkiye olarak bunun hazırlığını yapacağız. İnşallah bu niyetimiz Cenabı Hakk'ın yardımıyla neticeye ulaşır, ezan sesleriyle o beldeler tekrar buluşmuş olur" şeklinde ifade etti.

"Mezun ettiğimiz öğrenciler Azerbaycan'a katkı sağlıyorlar"

Bakü Türkiye Diyanet Vakfı Lisesi'nin 20 yıldır öğrencilerinin çok önemli yerlerde, üniversite eğitimlerini tamamladıklarını ifade eden Başkan Erbaş, "Azerbaycan'a hizmet ediyorlar, katkı sağlıyorlar. Azerbaycan'ın maddi ve manevi gelişmesine katkı sağlıyorlar. Biz, Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu lisemizin başarılarının devamını istiyoruz. İnşallah daha da güzel, nitelikli öğrenciler yetiştirmek için neler yapabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, dostluğu çeşitli alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da hep devam edecektir. " diye konuştu.

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