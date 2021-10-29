Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ermeni mezaliminin boyutlarını gördük"

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da Ağdam ve Şuşa kentlerini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ermeni mezaliminin boyutlarını gördük" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan ziyaretinin üçüncü gününde temaslarına devam ediyor. Erbaş, Bakü temasları kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi'ni de ziyaret etti. Erbaş, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda öğretmen, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

"Evlerin yerinde hiçbir şey kalmamış, taşlarını bile talan etmişler"

Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa'yı ziyaret ettiğini belirten Ali Erbaş, "Şuşa'daki camileri ziyaret ettik. Camileri, şehitlerimizin ve askerlerimizin Şuşa'yı kurtarmak, Karabağ'ı kurtarmak için vermiş olduğu mücadelenin mekanlarını ziyaret ettik. Onlar için Kur'an okuduk, dua ettik. Azerbaycan toplumu için, devlet başkanı ve Türkiye için dualarda bulunduk. Dün Ağdam şehrini ziyaret ettik ve orada Ermeni mezaliminin boyutlarını gördük. Bir caminin mihrabını kurşunlamaya varıncaya kadar büyük bir zülüm işlediklerini gördük. Evlerin yerinde hiçbir şey kalmamış, taşlarını bile talan etmişler" dedi.

Bakü Diyanet Vakfı Lisesi'nin 20 yıldır öğrencilerinin çok önemli yerlerde, üniversite eğitimlerini tamamladıklarını vurgulayan Erbaş, "Azerbaycan'a hizmet ediyorlar, katkı sağlıyorlar. Azerbaycan'ın maddi ve manevi gelişmesine katkı sağlıyorlar. Biz, Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu lisemizin başarılarının devamını istiyoruz. İnşallah daha da güzel, nitelikli öğrenciler yetiştirmek için neler yapabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü. İnşallah biraz sonra öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle konuşurken bunu da yad edeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi hayırla yad ediyoruz. İnşallah, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, dostluğu çeşitli alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da hep devam edecektir. İnşallah burada yetişen gençlerimiz nice Azerbaycan'a bir başarının içerisinde olurlar. Bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

"Bizim üzerimize düşen neyse onu yapmaya hazırız"

Azerbaycanlı yetkililerle görüşerek ellerinden gelen desteği vermeye gayret edeceklerini belirten Erbaş, "Ağdam şehri yeniden kurulacak. Çünkü, taş üstünde taş kalmamış. Büyük bir şehir yok olmuş. Bu şehrin kuruluşunda tabi en önemli unsurlardan birisi de camidir, mescitlerdir. Ezan sesleri ile inşallah o bölgelerin buluşması gerekiyor. Bizim üzerimize düşen neyse onu yapmaya hazırız. Camilerin tamiri noktasında, hatta yeni bir cami yapılması noktasında da biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Türkiye olarak bunun hazırlığını yapacağız. İnşallah bu niyetimiz Cenabı Hakk'ın yardımıyla neticeye ulaşır, ezan sesleriyle o beldeler tekrar buluşmuş olur" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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