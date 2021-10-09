Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Cami Banileri Vefa Programı'na katıldı

GAZİANTEP (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep'te katıldığı 'Cami Banileri Vefa Programı'nda cami yaptıran 147 hayır sahibine teşekkür plaketi verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep İl Müftülüğünün, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle cami yaptıran hayır sahiplerine bir vefa göstergesi olarak düzenlediği, 'Cami Banileri Vefa Programı'na katıldı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak cami banilerine (yaptıranlara) vefa programı düzenlediklerini ifade ederek, "Vefa inancımızın en önemli unsurlarından birisidir. Keşke bütün insanlar birbirlerine vefalı olabilseler. Evlatlar, annelerine, babalarına gerektiği gibi vefa gösterebilseler. Öğrenciler hocalarına gerektiği gibi vefa gösterebilseler. Bütün insanların birbirine vefalı olması gerektiğini ifade etmek için bu cümleleri kurdum. " dedi.

Başkan Erbaş, bu haftanın Camiler ve Din Görevlileri Haftası olduğunu hatırlatarak, bu programın haftanın anlamını bir kat daha arttırdığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de, "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler…" buyurulduğunu dile getiren Başkan Erbaş, şöyle konuştu.

"Camilerin bina olarak imarından sonra bir de içinin imar edilmesi var. İçinin imarında da hocalar, Peygamber varisleri var. Camiler sadece namaz kılma yerleri değil. Namaz kılma noktasında da hocalarımız vazifelerini yapıyorlar ama bununla yetinmiyorlar. Camilerimizin her birini bir mektep, bir medrese bir suffe haline getiriyorlar. Yaz Kur'an kurslarımızda hocalarımız salgına rağmen 40 gün çocuklarla, gençlerle buluştu. Geçen yılın özlemini giderdik elhamdülillah. Yaz Kur'an kurslarında camilerimizde 4 yaşından 20 yaşına kadar talebelerimiz vardı. Hocalarımız, cami dersleriyle, Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh, ilmihal gibi dersler yaparak camilerimizin için imar ediyorlar. Allah sizlerden de hocalarımızdan da razı olsun. "

"İslam medeniyetinin bulunduğu yerlerde mabetlerin dokunulmazlığı vardır"

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki, "Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli. " dörtlüğünü anımsatan Başkan Erbaş, "İslam medeniyetinin bulunduğu yerlerde mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Bu hakikati bizim bütün dünyaya duyurmamız gerekiyor. Gayrimüslim diyarlarda zaman zaman camilerimize saldırılar oluyor. Bu saldırıları yapanların ne kadar zalim, ne kadar cahil, ne kadar insanlık düşmanı, barış düşmanı olduğunu bizim anlatmamız gerekiyor. Bir savaşta dahi Müslüman askerlere gittikleri yerlerde eli silahsız insanlara dokunmaması, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, mabetlere dokunmaması emrediliyor. İnancımızın gereği. Hatta yeşile, ormana dokunmaması gerekiyor. Bizim dinimiz böyle merhamet, şefkat dini. " şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, programda 147 cami banisine teşekkür plaketi verdi.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ve Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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