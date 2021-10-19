Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bayraktar'ın cenaze namazını kıldırdı

Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Garipçe'deki aile kabristanlığına defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Garipçe'deki aile kabristanlığına defnedildi.

Cami avlusunu dolduran yakınları ve sevenleri tabutu başında Bayraktar'a dua ederken, eşi Canan, çocukları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar burada taziyeleri kabul etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi, Bayraktar'ın vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır. " mesajını paylaştı.

Oktay: "Ülkesine ve milletine sevdalı bir büyüğümüzdü"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Bayraktar abimizde güzel bir hayat yaşayan ve sevdiğine Rabbine ulaşan bir abimiz. Ülkesine ve milletine sevdalı, hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz. Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik davasına çok güçlü bir şekilde omuz veren bir dava adamı. Diyarbakır'daki, Libya'daki dualar hep arkasından devam edecek. Yetiştirdiği evlatlara da biz şahidiz. İnşallah Cenab-ı Hakk cennetine nail eyler. Tekrardan mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.

Başkan Erbaş: "Gece gündüz demeden çalıştılar"

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, namazın ardından yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Vatan aşığı, millet sevdalısı çok muhterem abimiz Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazını hep birlikte eda ettik. Rabbim kabul eylesin. Başta evladı, çocukları, ailesi ve milletimizin başı sağolsun.

Yapmış olduğu faaliyetleri şöyle bir düşündüğümde aklıma Enfal Suresi'nin 60'ıncı ayeti geliyor. Rabbimiz, "Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz, ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere, onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı, zerrece haksızlığa uğratılmadan size tastamam ödenecektir. " buyuruyor. Bugün onların yerini en yüksek savunma araçları ne ise o şekilde yorumlayacağız. İşte Özdemir abi ve çocukları bu ayet-i kerimede buyrulan emri yerine getirmek üzere gece gündüz demediler gayret ettiler, çalıştılar. Yapmış oldukları faaliyetler amel defterlerinde karşılarına çıkacaktır inşallah.

Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s. a. s. ): "İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanlardır" buyuruyor. Bir başka hadisi şerifte de yine Allah Resulü (s. a. s. ) "İnsanlar öldüğü zaman amel defterleri kapanır. Ancak şu üç kişinin amel defteri kapanmaz; Sadaka-ı cariye sahibi, ilminden istifade edilen alimler ve hayırlı evlat yetiştiren anne ve babalardır. " buyuruyor. Bunların birisi amel defterinin kapanmaması için yetiyor ama ben inanıyorum ki Özdemir Bayraktar üçünü de hak ediyor. Çünkü bilgisinden Türkiye istifade etti. Hayırlı evlatlar yetiştirdi ve sadaka-ı cariye sahibi bir insan. "

Cenaze namazının ardından Özdemir'in naaşı Garipçe'deki aile kabristanlığına defnedildi.

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