Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Mukdat Ziylan'ı anma programına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Mukdat Ziylan'ı anma programına katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Mukdat Ziylan'ı anma programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantepli iş insanı Ahmet Mukdat Ziylan için vefatının sene-i devriyesinde düzenlenen anma programına katıldıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

GAZİANTEP (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantepli iş insanı Ahmet Mukdat Ziylan için vefatının sene-i devriyesinde düzenlenen anma programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantepli iş insanı Ahmet Mukdat Ziylan için vefatının sene-i devriyesinde düzenlenen anma programına katıldı.

Gaziantep Ziylan'ın yapımında önemli katkısı olan Hoşgör Fatih Kur'an kursunun avlusunda düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ahmet amcamız tam bir Peygamber, Kur'an aşığı. Allah Resulu Efendimiz en güzel örnek olarak tanımlanıyor. Peygamber aşığı insanlarda hep en güzel, en iyi olmaya çalışmışlar. Ahmet Ziylan amcamızın Kur'an aşığı olduğuna, Peygamber aşığı olduğuna buradaki herkes şahittir. " dedi.

Başkan Erbaş, merhum Ziylan'ın ilme, irfana, bilgiye, hikmete çok önem verdiğini dile getirerek, Ahmet Mukdat Ziylan'ın örnek alınması gereken biri olduğunu kaydetti.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından Ziylan'ın ruhu için okunan hatimlerin duasını yaptı.

Hoşgör Fatih Kur'an Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavet ettiği ve ilahiler okuduğu programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Erbaş, ayrıca Gaziantep programı kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatiboğlu'nu da ziyaret etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Ece Üner Özge Özder Burak Sergen
Spor Ali Koç Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Memduh Büyükkılıç Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Mukdat Ziylan'ı anma programına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 21:55:31. #1.12#