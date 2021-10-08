Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Mukdat Ziylan'ı anma programına katıldı

GAZİANTEP (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantepli iş insanı Ahmet Mukdat Ziylan için vefatının sene-i devriyesinde düzenlenen anma programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantepli iş insanı Ahmet Mukdat Ziylan için vefatının sene-i devriyesinde düzenlenen anma programına katıldı.

Gaziantep Ziylan'ın yapımında önemli katkısı olan Hoşgör Fatih Kur'an kursunun avlusunda düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ahmet amcamız tam bir Peygamber, Kur'an aşığı. Allah Resulu Efendimiz en güzel örnek olarak tanımlanıyor. Peygamber aşığı insanlarda hep en güzel, en iyi olmaya çalışmışlar. Ahmet Ziylan amcamızın Kur'an aşığı olduğuna, Peygamber aşığı olduğuna buradaki herkes şahittir. " dedi.

Başkan Erbaş, merhum Ziylan'ın ilme, irfana, bilgiye, hikmete çok önem verdiğini dile getirerek, Ahmet Mukdat Ziylan'ın örnek alınması gereken biri olduğunu kaydetti.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından Ziylan'ın ruhu için okunan hatimlerin duasını yaptı.

Hoşgör Fatih Kur'an Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavet ettiği ve ilahiler okuduğu programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Erbaş, ayrıca Gaziantep programı kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatiboğlu'nu da ziyaret etti.

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