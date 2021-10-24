Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Ağrı'da konuştu Açıklaması

AĞRI (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Ağrı'da "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konferansına katıldı.

Kültür ve Kongre Merkezinde İl Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, konferansta yaptığı konuşmada, insanlarda servet biriktirme çılgınlığının başladığını söyledi.

Baby shower organizasyonlarının başladığına ve yaygınlaştığına dikkati çeken İşliyen, "Dindar insanlar bir araya geliyor, bu baby shower dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. 2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Dışarıya çıkacaksın bir adamın 5 nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın." diye konuştu.

İşliyen, adil, hakkaniyetli ve emanete riayet edilen bir dünya oluşsun diye Kur'an-ı Kerim'de haksızlık ve yanlış yapan bir Müslüman'ın aleyhine bir Yahudi'yi kurtaran yaklaşık 10 civarında ayetin indiğini ifade ederek, menfaat merkezli bir kulluğun olmadığını, her zaman vefalı olunması gerektiğini vurguladı.

İnsanların ebedi hayatını tehlikeye atacak ve tehdit edecek yanlışları içerisinde kalmaması gerektiğine dikkati çeken İşliyen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peygamber Aleyhissalatu vesselamın çağrısı insana hayat verir. Bizi uyuşturan uyuşturuculardan, çağrıya icabet etmenin yoluna bakacağız. Allah'a karşı kulluk görevlerimiz, ağızdan yalan çıkmayacak, şu göz harama bakmayacak. Bu eller haram tutmayacak. Şu kursaktan bir lokma haram geçmektense ateşi yutmak daha iyidir. Bu boğazdan bile bile faiz geçmeyecek, devlet, kamu ve kul hakkı geçmeyecek, alkol geçmeyecek. İnsan anne ve babasını razı ve memnun etmedikçe ve onlara karşı vefa görevini yerine getirmedikçe Allah'a karşı vefalı bir kul olamayacağını bilecek. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasına bağlıdır. Allah'ın öfkesi anne ve babanın öfkesine bağlıdır. "

Akrabalık bağını kesen bir insanın Allah katında iyi bir Müslüman olamayacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan İşliyen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vefa göstermek evlatlarımızı Allah'ın rızasına uygun yetiştirmekle mümkündür. Vefa göstermek Peygamber Aleyhissalatu vesselamın ahlakıyla ahlaklanmayla mümkündür. Çok şey söylenebilir ama ben az söyleyeyim siz çok şey anlayın. Vefa göstermek hayatın bir sınav olduğunu ve her halükarda nasıl edeceksek edip Rabb'imizin rızasını kazanmaktan başka bir çaremizin olmadığını bilmeliyiz. Allah'ın rızası yoksa hayatın anlamı yoktur. Peygamber Aleyhisselatu vesselama intiba yoksa yaşamanın anlamı yoktur. 'İbadetiniz, kulluğunuz ve duanız olmazsa Allah sizi ne yapsın' diyor Cenabıhak."

Konferans, Vali Yardımcısı Bülent Şimlek'in, İşleyen'e İshak Paşa Sarayı tablosu hediye etmesiyle sona erdi.

Konferansa, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, ilçe müftüleri, imamlar ve müftülük personeli katıldı.