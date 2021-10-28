Son dakika: Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında şehitler için dua etti - Haberler
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında şehitler için dua etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında şehitler için dua etti

Edinilen son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'daki Cıdır Ovası'nda Kur'an-ı Kerim okuyarak, şehitler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'daki Cıdır Ovası'nda Kur'an-ı Kerim okuyarak, şehitler için Dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'nın simge yerlerinden Cıdır Ovası'nda Kur'an-ı Kerim okudu, ardından şehitler için dua etti. Dua ettiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, "Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovası'nda vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik" ifadelerine yer verdi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika: Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında şehitler için dua etti

Son dakika: Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında şehitler için dua etti

Son dakika: Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında şehitler için dua etti

Son dakika: Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında şehitler için dua etti

Son dakika: Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında şehitler için dua etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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